Aydın'da Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı İhalesiyle Trafik Çözümüne Adım

Aydın Büyükşehir ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliğiyle Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ve 18 km'lik kuzey-güney çevreyolu projesi ihale edildi; maliyet 2 buçuk milyar TL, iki yılda tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:47
Aydın'da Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı İhalesiyle Trafik Çözümüne Adım

Aydın'da Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı İhalesiyle Trafik Çözümüne Adım

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde, Efeler ilçesinin trafik yükünü hafifletecek kapsamlı ulaşım projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Proje, şehir içi geçişleri rahatlatacak ve seyahat sürelerini kısaltacak.

Projenin kapsamı

İhale; Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı, Eski Dörtyol Kavşağı, Kadın Doğum Hastanesi Kavşağı, Işıklı Yolu Kavşağı, Bayındırlık Kavşağı ve Eski Otoyol Gişeleri Kavşağı ile Efeler’e 18 kilometre uzunluğunda yeni kuzey-güney doğrultulu çevre yolu yapılmasını ve Tabakhane Çayı üzerindeki köprünün genişletilerek yenilenmesini kapsıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülecek projenin yatırım maliyeti 2 buçuk milyar Türk Lirası'nı aşıyor ve tamamının iki yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydın ulaşımında çığır açacak, trafik yoğunluğunu kalıcı bir biçimde azaltacak, ulaşımda akıllı sistemleri kullanacak bu projeleri Aydın basını ve kamuoyu ile paylaşmış, hızla uygulama projelerinin tamamlanarak yapım ihalelerini gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Bugün de Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Efeler ilçemizin ulaşım altyapısının çehresini baştan aşağı değiştirecek olan bu projelerin yapım ihalesini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun"

Başkan Çerçioğlu projelerin iki yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, "İlk etapta bir yıl içerisinde Tabakhane Köprüsü’nü yenileyerek genişletecek ve Yeni Dörtyol Kavşağımızda hayata geçireceğimiz köprülü kavşağımızı da Aydınlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Eş zamanlı olarak 18 kilometre uzunluğunda Kuzey-Güney Çevreyolu inşaatı ve diğer kavşaklarımızın da imalatını tamamlayarak 2 yıl sonunda Efeler ilçesinde bambaşka bir ulaşım altyapısını Aydın halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Projelerin yapımına bir ay içinde başlanacağı belirtilirken, Söke ve Nazilli ilçelerinde planlanan kavşak projeleri için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.



EFELER İLÇESİ ŞEHİR GEÇİŞİ TRAFİĞİNDE ÖNEMLİ DÜZEYDE RAHATLAMAYA VE SEYAHAT SÜRELERİNİN KISALMASINA NEDEN OLACAK DEV PROJE BAŞLIYOR.

