İzmir'de 23 Aralık Şehit Çocuklar Günü: Ruhumun Ruhu Reem Etkinliği

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü kapsamında Karabağlar'da duygusal bir anma programı düzenledi. Etkinlik, 'Ruhumun Ruhu Reem' sloganı ile dikkat çekti ve toplumun farklı kesimlerinden yoğun katılım aldı.

Protokol ve katılımcılar

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Gazze'nin acısı tuvale yansıdı

Programda en fazla ilgi gören bölüm, öğrencilerin Gazze'de hayatını kaybeden akranları için hazırladığı resim sergisi oldu. Sergide, çocukların gözünden savaşın acı yüzü ve masumiyetin yansımaları ziyaretçiler tarafından dikkatle izlendi.

Dualarla anıldılar ve ödüller verildi

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile sürdü. Tiyatro gösterisi, şiir ve koro performansları salonda duygusal anlar yarattı. Günün sonunda düzenlenen ödül töreniyle, anlamlı çalışmalara imza atan öğrenciler ödüllendirildi.

Etkinlik, şehit çocukların anısını canlı tutan ve toplumda duyarlılık oluşturan bir program olarak kayda geçti.

