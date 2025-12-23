DOLAR
Gebze’ye Çocuk Görüşme Merkezi: Adli Süreçte Çocukların Psikolojik Sağlığına Yeni Destek

Gebze’de temeli atılan Çocuk Görüşme Merkezi, boşanma ve adli süreçlerde çocukların psikolojik sağlığını korumayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:42
Temel atma töreni gerçekleştirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde temeli atılan Çocuk Görüşme Merkezi, boşanma süreci ve diğer adli işlemlerde çocukların psikolojik sağlığını korumayı hedefliyor. Proje, Gebze Belediyeler Birliği tarafından hayata geçiriliyor.

Açıklamalar ve vurgulanan hedefler

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, törende çocuk adalet sisteminin hassasiyetine dikkat çekerek, "Adalet hizmetlerinin en hassas noktalarından biri olan çocuk adalet sistemi için atılmış çok önemli bir adıma tanıklık etmek üzere buradayız. Boşanmış ya da boşanma sürecinde olan ailelerin çocuklarına, adliyenin soğuk koridorlarında değil; onların ihtiyaçlarına uygun, güvenli, sıcak ve şefkatli bir ortamda, uzmanlık desteğiyle hizmet sunulması çağdaş ve insan odaklı yargının bir gereğidir. Temelini attığımız bu mekan sadece bir bina değil, adaletin vicdani yönünü güçlendirecek bir yapıdır" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi merkezin önemine işaret ederek, "İnşallah çocuk haklarının maddi ve manevi olarak korunduğu bu merkez, bölgemiz için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Gebze Belediyeler Birliği olarak sürece destek verdiklerini belirterek, "Adli mercilerimizden gelen bu talebe memnuniyetle katkı vereceğimizi ifade etmiştik. Bugün de inşallah bu merkezin temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de belediyelerin kamu ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının önemine değinerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene katılanlar

Törene ayrıca Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, Darıca Belediye Başkanvekili Kenan Demirbaş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ile İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu da katıldı.

Çocuk Görüşme Merkezi, adli süreçlerdeki çocukların ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayarak, bölgedeki adalet ve çocuk hizmetleri sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

