Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanını Sürdürdü

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne ve bebek sağlığını önceliklendiren uygulamalarla 'Anne Dostu Hastane' unvanını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:34
Bakanlık onaylı uygulamalarla anne ve bebek sağlığı ön planda

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen nitelikli hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda 'Anne Dostu Hastane' unvanını sürdürmeye hak kazandı.

Anne adaylarına güvenli, kaliteli ve destekleyici bir doğum süreci sunmayı hedefleyen uygulamaların değerlendirilmesi neticesinde elde edilen bu başarı, Bakanlık tarafından belgelendirildi.

Hastanenin 'Anne Dostu Hastane' unvanı, İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Toplum ve Göç Sağlığı Birim Sorumlusu Zeynep Aydın ile birlikte Hastanemiz Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yeşil'e takdim edildi.

ANNE DOSTU HASTANE BELGESİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

