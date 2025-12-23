Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanını Sürdürdü

Bakanlık onaylı uygulamalarla anne ve bebek sağlığı ön planda

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen nitelikli hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda 'Anne Dostu Hastane' unvanını sürdürmeye hak kazandı.

Anne adaylarına güvenli, kaliteli ve destekleyici bir doğum süreci sunmayı hedefleyen uygulamaların değerlendirilmesi neticesinde elde edilen bu başarı, Bakanlık tarafından belgelendirildi.

Hastanenin 'Anne Dostu Hastane' unvanı, İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Toplum ve Göç Sağlığı Birim Sorumlusu Zeynep Aydın ile birlikte Hastanemiz Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yeşil'e takdim edildi.

ANNE DOSTU HASTANE BELGESİ TAKDİM EDİLİRKEN