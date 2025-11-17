Aydın Büyükşehir'den Ata Tohumları Hamlesi: Başkan Çerçioğlu Koçarlı'da Fide Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarından üretilen fideleri Koçarlı'da dağıtarak gelecek nesillere aktarımı güçlendiriyor; Başkan Özlem Çerçioğlu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:22
Aydın Büyükşehir'den Ata Tohumları Hamlesi: Başkan Çerçioğlu Koçarlı'da Fide Dağıttı

Aydın Büyükşehir'den Ata Tohumları Hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Belediyeye ait fidanlıklarda tamamen ata tohumlarından üretilen fideler kent genelinde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Koçarlı'da yoğun ilgi

Çalışmalar kapsamında Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen kışlık fide dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fidanlıklarda üretilen ata tohumlu fideleri alan Koçarlılılar, kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu'nın açıklaması

Başkan Çerçioğlu dağıtımların süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Ata Tohumları geleceğimizin güvencesidir. Her bir fideyi vatandaşlarımızla buluşturuyor, toprağımıza olan sevgimizi paylaşıyoruz. Bu mirası yaşatmak ve Aydın’ın bereketini halkımızla paylaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'.

Belediyenin ata tohumlarına verdiği önemin merkezinde koruma ve yerel tarımın desteklenmesi bulunuyor; dağıtımların devam etmesiyle kentte doğal üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

