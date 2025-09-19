Aydın Çine'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın, ilçe sınırında bulunan Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında çıktı.

Müdahale ve Durum

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalıştı. Ekipler gece yangını sınırlamak için yoğun çaba harcadı.

Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da sahaya çıkarak alevlere müdahale etmeye başladı. Karadan ve havadan yürütülen koordineli çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için çabalar devam ediyor.

Yetkililer, ekiplerin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü ve bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.