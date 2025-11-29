Aydın'da 105 Jandarmaya AFAD Destekli Afet ve Arama-Kurtarma Eğitimi

AFAD destekli Acil Müdahale Konteynırı ile Aydın'da 105 jandarma personeline uygulamalı afet ve arama-kurtarma eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:36
Aydın'da 105 Jandarmaya AFAD Destekli Afet ve Arama-Kurtarma Eğitimi

Aydın'da 105 jandarmaya AFAD destekli afet eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, muhtemel afet durumlarında görev alacak personelin hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla kapsamlı eğitim programlarını sürdürdü. Eğitimler, AFAD tarafından temin edilen acil müdahale ekipmanlarıyla desteklendi.

Uygulamalı tatbikat ve ekipman tanıtımı

AFAD tarafından İl Jandarma Komutanlığına ulaştırılan Acil Müdahale Konteynırı üzerinden gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, 105 jandarma personeli arama-kurtarma uygulamalarında bilgi ve becerilerini geliştirdi. Eğitimleri Aydın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi verdi.

Eğitim programında personellere afet anında doğru, hızlı ve güvenli müdahale yöntemleri aktarıldı; sahada kullanılacak arama-kurtarma ekipmanları detaylı şekilde tanıtıldı. Senaryo destekli tatbikatlarla teorik bilgiler uygulamaya dönüştürüldü ve personelin koordineli hareket etme, ekipmanları etkin kullanma ve zaman yönetimi konularında pratik deneyim kazanması hedeflendi.

Devam eden hazırlık ve kapasite artışı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, eğitimlerin ilerleyen süreçte diğer birimlerde de devam edeceğini belirtti. Yapılan çalışmaların sahada görev yapan personelin müdahale kapasitesini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

