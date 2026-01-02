DOLAR
Aydın'da 2024 Yılın Ahisi Aziz Düzgünel Hayatını Kaybetti

Söke'nin tanınmış lokantacısı ve 2024 Aydın Yılın Ahisi Aziz Düzgünel, tedavi gördüğü hastanede vefat etti; esnaf camiası yasa büründü.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:51
Söke'nin tanınmış lokantacısı hastanede vefat etti

Aziz Düzgünel, Aydın'da 2024 yılında 'Yılın ahisi' seçilen, Söke ilçesinin tanınmış lokantacı esnaflarındandı. 78 yaşındaki Düzgünel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Söke esnaf camiasının duayen isimleri arasında yer alan Düzgünel, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Sağlık durumu giderek ağırlaştı ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yıllarını lokantacılık mesleğine adayan ve esnaflığıyla Söke'de saygı gören Düzgünel'in vefatı, başta ailesi olmak üzere ilçe esnafını ve sevenlerini yasa boğdu. 2024'te aldığı 'Yılın ahisi' unvanı ile anılan Düzgünel'in ölümü esnaf camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

