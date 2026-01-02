Aydın'da 2024 Yılın Ahisi Aziz Düzgünel Hayatını Kaybetti

Söke'nin tanınmış lokantacısı hastanede vefat etti

Aziz Düzgünel, Aydın'da 2024 yılında 'Yılın ahisi' seçilen, Söke ilçesinin tanınmış lokantacı esnaflarındandı. 78 yaşındaki Düzgünel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Söke esnaf camiasının duayen isimleri arasında yer alan Düzgünel, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Sağlık durumu giderek ağırlaştı ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yıllarını lokantacılık mesleğine adayan ve esnaflığıyla Söke'de saygı gören Düzgünel'in vefatı, başta ailesi olmak üzere ilçe esnafını ve sevenlerini yasa boğdu. 2024'te aldığı 'Yılın ahisi' unvanı ile anılan Düzgünel'in ölümü esnaf camiasında derin üzüntüye neden oldu.

