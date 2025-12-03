Aydın'da 2025 Kasım: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 837 bin 306 Araç Denetlendi

Aydın'da 2025 Kasım ayında 837 bin 306 araç kontrol edildi; 789 kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 644 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:12
Aydın'da 2025 Kasım: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 837 bin 306 Araç Denetlendi

Aydın'da 2025 Kasım: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 837 bin 306 Araç Denetlendi

Denetim ve uygulama verileri

Trafik güvenliğini artırma çalışmaları kapsamında, Aydın Valiliği gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 837 bin 306 araç kontrol edildi. Yapılan işlemler kapsamında 29 bin 194 araca işlem uygulandı.

Kaza bilançosu

Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması sonucu il sınırlarında 295 maddi hasarlı, 490 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 789 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda toplam 644 vatandaşımız yaralanırken, 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 427 sürücünün ehliyetine el konulurken, 150 sürücü ile 1559 araç trafikten men edildi.

Valilikten açıklama

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada: Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır denildi.

AYDIN’DA KASIM AYINDA MEYDANA GELEN KAZALARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AYDIN’DA KASIM AYINDA MEYDANA GELEN KAZALARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
3
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
4
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
5
Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş Buhara'da Ebu Ali İbn Sina Tıp Enstitüsü Mezuniyetinde Konuştu
7
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?