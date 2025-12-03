Aydın'da 2025 Kasım: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 837 bin 306 Araç Denetlendi

Denetim ve uygulama verileri

Trafik güvenliğini artırma çalışmaları kapsamında, Aydın Valiliği gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 837 bin 306 araç kontrol edildi. Yapılan işlemler kapsamında 29 bin 194 araca işlem uygulandı.

Kaza bilançosu

Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması sonucu il sınırlarında 295 maddi hasarlı, 490 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 789 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda toplam 644 vatandaşımız yaralanırken, 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 427 sürücünün ehliyetine el konulurken, 150 sürücü ile 1559 araç trafikten men edildi.

Valilikten açıklama

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada: Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır denildi.

