Aydın'da Baba ve 14 Yaşındaki Kızı Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Germencik'te çıkan kavgada H.T.'nin tabancayla yaraladığı B.İ. ve kızı G.İ., hastaneye kaldırıldı; zanlı yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:51
Olay

Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde, sokakta karşılaşan H.T. (35) ile B.İ. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., tabancayla B.İ. ile kızı G.İ.'ye (14) ateş etti.

Yaralıların Durumu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncelleme - Zanlının Yakalanması ve Adli Süreç

Olay yerinden kaçan şüpheli H.T., jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

