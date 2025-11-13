Aydın'da CHP'li 10 ilçe belediyesinin basın sorumluları AGC'yi ziyaret etti

Aydın'da CHP'ye bağlı 10 ilçe belediyesinin basın sorumluları, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yerel basınla iş birliğini ve iletişimi ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:50
Aydın'da CHP'li 10 ilçe belediyesinin basın sorumluları AGC'yi ziyaret etti

Aydın'da CHP'li 10 ilçe belediyesinin basın sorumluları AGC'yi ziyaret etti

Yerel basınla iş birliği ve iletişim güçlendirilecek

Aydın'daki Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı 10 ilçe belediyesinin basın sorumluları, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti.

Ziyarette, belediyeler ile yerel basın arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, basın mensuplarının yaşadığı sorunlar ve kurumsal iş birliği başlıkları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediyelerin basın birimi temsilcileri, yeni dönemde yerel basınla daha etkin ve koordineli çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

CHP’Lİ BELEDİYELERİN BASIN SORUMLULARI AGC ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP’Lİ BELEDİYELERİN BASIN SORUMLULARI AGC ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP’Lİ BELEDİYELERİN BASIN SORUMLULARI AGC ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İLGİLİ HABERLER

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de