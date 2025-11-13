Aydın'da CHP'li 10 ilçe belediyesinin basın sorumluları AGC'yi ziyaret etti
Yerel basınla iş birliği ve iletişim güçlendirilecek
Aydın'daki Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı 10 ilçe belediyesinin basın sorumluları, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti.
Ziyarette, belediyeler ile yerel basın arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, basın mensuplarının yaşadığı sorunlar ve kurumsal iş birliği başlıkları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Belediyelerin basın birimi temsilcileri, yeni dönemde yerel basınla daha etkin ve koordineli çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirtti.
Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
