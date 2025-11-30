Aydın'da En Çok Yağış Kuyucak Musakolu'da: 59,8 kg

Aydın'da en yüksek yağış metrekareye 59,8 kg ile Kuyucak Musakolu’nda, Çine Hacıpaşalar 57,4 kg ile ikinci oldu; sağanak bazı caddeleri suyla doldurdu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:15
Aydın'da Sağanak: En Fazla Yağış Kuyucak Musakolu'na Düştü

Metrekareye en yüksek değer 59,8 kilogram olarak kaydedildi

Aydın genelinde yapılan son ölçümlere göre metrekareye düşen yağış miktarları belirlendi. Metrekareye en fazla yağış 59,8 kilogram ile Kuyucak’ın kırsal Musakolu Mahallesinde kaydedildi. İkinci sırada ise 57,4 kilogram ile Çine ilçesi Hacıpaşalar Mahallesi yer aldı.

Dün sabah saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan gök gürültülü sağanak sonrasında, Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından bir anda bastıran yağış yolların dereye dönmesine ve bazı caddelerde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre diğer ölçümler şu şekilde kaydedildi: Nazilli 42,2 kilogram, Bozdoğan 41,0 kilogram, Didim 36,6 kilogram, Karacasu 36,3 kilogram, Buharkent 34,8 kilogram, Kuyucak merkez 32,5 kilogram, Germencik 31,6 kilogram. Yenipazar ve Sultanhisar’da yağış miktarları sırasıyla 27,3 ve 26,8 kilogram oldu.

Çine ilçesinin merkez ve Bahçearası Mahallesi’nde ölçülen yağışlar 26,0 ve 17,0 kilogram olarak belirlendi. Kuşadası ve Efeler’de yağış miktarı sırasıyla 18,1 ve 17,2 kilogram seviyesinde ölçüldü. Diğer yerel ölçümler arasında Didim Akbük Mahallesi 15,4 kilogram, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi 14,9 kilogram, Köşk 14,2 kilogram, Söke merkez ve Karakaya Mahallesi 12,2 kilogram, Koçarlı 10,0 kilogram ve Kuyucak merkez 32,5 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Yağışın en az olduğu noktalar arasında Kuşadası 3. Nolu Şamandıra ve Didim Marina Feneri yer aldı; bu noktalarda yağış kaydedilmedi.

