Aydın'da Hafta Sonu Yağışları: En Çok Yağış Alan İlçeler Açıklandı

Aydın'da hafta sonu etkili olan yağışlarda Efeler, Kuyucak ve Germencik başı çekti; ilçelere düşen günlük yağış miktarları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:01
Meteoroloji uyarısının ardından ölçümler paylaşıldı

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Aydın genelinde hafta sonu etkili olan yağışlar kayda geçti. İl genelinde düşen yağış miktarları, ilçeler bazında farklılık gösterdi ve en çok yağış alan bölgeler belirlendi.

28 Kasım 2025 06.00 - 29 Kasım 2025 06.00: metrekareye Efeler 22.4, Koçarlı 20.4, Karpuzlu 17.7, Germencik 15.5, Çine 13.9, Söke 12, İncirliova 10.9, Didim 6.4 kilogram yağış aldı.

29 Kasım 2025 06.00 - 30 Kasım 2025 06.00: metrekareye Kuyucak 59.8, Çine 57.4, Nazilli 42.2, Bozdoğan 41, Didim 36.6, Karacasu 36.3, Buharkent 34.8, Germencik 31.6, Yenipazar 27.3, Sultanhisar 26.8 kilogram yağış kaydedildi.

30 Kasım 2025 06.00 - 01 Kasım 2025 06.00: metrekareye Germencik 21, Kuşadası 20.4, Didim 17.8, Kuşadası 10.7, Söke 8.4, Yenipazar 7.6, Efeler 6.9, İncirliova 6.4 kilogram yağış düştü.

Yağışlı havanın Aydın’da 3 günlük aranın ardından Perşembe gününden itibaren tekrar etkili olması bekleniyor.

