Aydın'da 'Mobil Tamir' Aracıyla Traktörlere Anında Müdahale

42 yaşındaki Mehmet Karapıçak, emekliliğinin ardından ticari aracıyla seyyar traktör tamirciliğine başladı; tarlarda arızaları yerinde gidererek çiftçilere destek oluyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:46
Emekli iş makinesi teknisyeninden seyyar tamir hizmeti

Mehmet Karapıçak, 42 yaşında, Aydın'da uzun yıllar maden ocağında iş makinesi tamiri yaptıktan sonra emekliliğinin ardından aldığı ticari aracıyla seyyar traktör tamirciliğine başladı. Tarlarda arıza yapan traktörlere yerinde müdahale ederek çiftçilere üretimlerini kesintisiz sürdürme imkanı sağlıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte tarlalarda kış çalışmaları hız kazanırken, traktör ve ekipmanlar gün boyu aktif kullanılıyor. Mobil tamir aracı sayesinde arızalar kısa sürede gideriliyor ve üreticiler çalışmalarına ara vermeden devam edebiliyor.

"Kış aylarında tarlalar daha hareketli, ekipmanlar sık kullanılıyor. Her arıza üretici için önemli. Traktörleri yerinde tamir etmek hem üretimin aksamasını engelliyor hem de çiftçilerin rahat etmesini sağlıyor. Bazen gece geç saatlerde bile çağrı alıyorum ve çiftçilerin işine kaldığı yerden devam etmesini görmek en büyük mutluluğum" dedi.

Karapıçak, mobil tamir hizmetinin özellikle kırsal alanlarda üreticiler için büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, "Mesleğimi severek yapıyorum. Çiftçiler bana güveniyor, ben de işin hakkını vererek yanlarında oluyorum" ifadelerini kullandı.

Mobil tamir hizmeti, özellikle ekim ve dikim dönemlerinde sahada yoğun tempo ile çalışan üreticiler için kritik bir destek sunuyor ve tarlada kesintisiz üretimi mümkün kılıyor.

