Aydın'da şap mücadelesi: 565 bin 687 doz aşı uygulandı

Aydın genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bugüne kadar toplam 565 bin 687 doz şap aşısı uygulandı; hayvan varlığının tamamı Sat-1 suşu içeren aşıyla aşılandı.

Saha incelemeleri ve bilgilendirme

Aydın İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Efeler İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeliyle birlikte sahada incelemelerde bulunarak işletme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır ve Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen de hazır bulundu; işletme sahibine aşılama faaliyetleri ile biyogüvenlik tedbirlerinin önemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aşılama programı ve yetiştiricilere çağrı

Yetkililer, hastalık riskine karşı hazırlanan planlama doğrultusunda ikinci doz aşılama çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Yetiştiricilere aşılama programlarına eksiksiz uyulması ve işletmelerde hijyen şartlarının titizlikle uygulanması çağrısında bulunuldu. Sürdürülen yoğun aşılama ile şap hastalığının yayılımının önüne geçilerek hayvancılıkta verim kayıplarının engellenmesi hedefleniyor.

