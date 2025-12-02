Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

Aydın Efeler'de bacaklarından vurulan S.İ. tedaviye alındı; şüpheli Ö.S. Köşk'te yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:30
Olay ve müdahale

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2315. Sokakta meydana gelen olay, 1 Aralık Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü ve Ö.S. adlı şüpheli, S.İ. isimli kişiyi bacaklarından silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı; tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma, yakalama ve adli süreç

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürüttü. Şüpheli Ö.S., Köşk ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

