Aydın'da su fiyatlarında yeni hamle: Özlem Çerçioğlu yüzde 70 indirim önerdi

Aydın'da su fiyatlarına ilişkin önerge komisyona havale edildi

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP Grubu tarafından sunulan su ücretlerinde indirime ilişkin önerge görüşüldü.

CHP Grubu'nun, su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmasını ve ayrıca beş yıl boyunca zam uygulanmamasını öngören önergesi kurulda okundu. Önerge okunurken toplantıda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Görüşmeler sırasında söz alan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Yüzde 50 indirim yeterli olmaz, bunu yüzde 70’e çıkaralım" ifadelerini kullandı ve teklife yeni bir boyut kazandırdı.

Başkan Çerçioğlu'nun bu çıkışının ardından, hem CHP Grubu'nun ilk teklifi hem de indirimin yüzde 70'e çıkarılması yönündeki karşı öneri, meclis üyelerinin oybirliğiyle ilgili komisyonda görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Gelecek adım: Komisyon raporu belirleyici olacak

Komisyondan çıkacak rapor doğrultusunda su fiyatlarında uygulanacak indirim oranının netlik kazanması bekleniyor.

