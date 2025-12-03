Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol

Aydın’da su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor

Aydın genelinde yürütülen su ürünleri denetimleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde hız kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Didim’de gerçekleştirilen kontrollerde sahadaki uygulamalar yakından izlendi.

Denetimlerin kapsamı ve uygulama

Denetimlerde özellikle av yasakları, boy limitleri, yasak av araçlarının kullanımı, yer ve zaman yasakları ile nakil ve satış noktaları üzerinde yoğunlaşıldı. Ekipler, kurallara aykırı uygulama tespit ettiklerinde idari yaptırım uyguluyor ve ele geçirilen yasak av araçlarına el koyuyor.

Kontroller sırasında canlı olarak yakalanan balıkların ise yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.

Yetkiliden açıklama

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmaların su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek açıklamasında "Aydın’ın uzun sahil şeridi ve zengin iç su kaynaklarının korunması amacıyla, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen denetimlerde av yasakları, boy limitleri, yasak av araçları, yer-zaman yasakları ile nakil ve satış noktaları titizlikle kontrol ediliyor. Denetimlerde yasak av araçlarına el konuluyor, canlı yakalanan balıklar doğal yaşam alanına bırakılıyor ve kanuna aykırı avcılık yapan kişilere idari yaptırım uygulanıyor" ifadeleri yer aldı.

Denetimlerin, Aydın’ın su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

