Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol

Aydın’da 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Didim merkezli denetimler sürüyor; av yasakları, boy limitleri ve satış noktaları titizlikle kontrol ediliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:04
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol

Aydın’da su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor

Aydın genelinde yürütülen su ürünleri denetimleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde hız kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Didim’de gerçekleştirilen kontrollerde sahadaki uygulamalar yakından izlendi.

Denetimlerin kapsamı ve uygulama

Denetimlerde özellikle av yasakları, boy limitleri, yasak av araçlarının kullanımı, yer ve zaman yasakları ile nakil ve satış noktaları üzerinde yoğunlaşıldı. Ekipler, kurallara aykırı uygulama tespit ettiklerinde idari yaptırım uyguluyor ve ele geçirilen yasak av araçlarına el koyuyor.

Kontroller sırasında canlı olarak yakalanan balıkların ise yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.

Yetkiliden açıklama

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmaların su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek açıklamasında "Aydın’ın uzun sahil şeridi ve zengin iç su kaynaklarının korunması amacıyla, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen denetimlerde av yasakları, boy limitleri, yasak av araçları, yer-zaman yasakları ile nakil ve satış noktaları titizlikle kontrol ediliyor. Denetimlerde yasak av araçlarına el konuluyor, canlı yakalanan balıklar doğal yaşam alanına bırakılıyor ve kanuna aykırı avcılık yapan kişilere idari yaptırım uygulanıyor" ifadeleri yer aldı.

Denetimlerin, Aydın’ın su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

AYDIN’DA SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE AV YASAKLARI, BOY LİMİTLERİ VE SATIŞ NOKTALARI...

AYDIN’DA SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE AV YASAKLARI, BOY LİMİTLERİ VE SATIŞ NOKTALARI SIKI ŞEKİLDE KONTROL EDİLDİ.

AYDIN’DA SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE AV YASAKLARI, BOY LİMİTLERİ VE SATIŞ NOKTALARI...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği