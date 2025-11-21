Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza

Yoğunlaştırılmış denetimde çok sayıda sürücü kural ihlali nedeniyle cezalandırıldı

Aydın genelinde gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış trafik denetimi kapsamında, kurallara uymadığı tespit edilen 74 sürücüye toplam 598 bin 597 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulama, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapıldı. 4 saatlik denetimlerde bin 117 araç ve şahıs kontrol edilirken, kural ihlali tespit edilen sürücülere idari para cezası verildi. Denetimler sırasında kayda geçen rakamlara göre uygulamada toplam 498 bin 597 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Denetimler esnasında ayrıca 17 araç trafikten men edildi ve 2 sürücünün sürücü belgesi, alkollü araç kullanma nedeniyle geri alındı.

Trafik ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

