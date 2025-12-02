Aydın'da Usulsüz Rapor İddiası: Eski Başhekim M.G. Gözaltında

Aydın Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi emekli doktor M.G., cezaevindeki hükümlüler için usulsüz rapor düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:21
Soruşturma ve Gelişmeler

Aydın'da görev yaptığı dönemde cezaevindeki hükümlülere usulsüz rapor düzenlediği iddia edilen Aydın Devlet Hastanesi’nin eski başhekimi, emekli doktor M.G. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin görev süresi boyunca cezaevinde bulunan bazı hükümlüler için gerçeğe aykırı raporlar hazırlayarak bu kişilerin hastanede kalmalarına imkan sağladığı öne sürüldü.

Soruşturmayı yürüten Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında, usulsüz rapor iddiasıyla M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi.

