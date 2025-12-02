Aydın'da Yaklaşık 800 Kişinin Emekliliği İptal Edildi: Joker Çetesi Soruşturması

SGK, 2020-2023 dönemindeki sahte raporları yeniden inceliyor

Sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen "Joker Çetesi"'nin çökertilmesinin ardından SGK, 2020-2023 döneminde erken emeklilik alan kişileri yeniden incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerde, Aydın merkezli işlemlerde önemli iptaller gerçekleştirildi.

Aydın merkezli iki ilde, sağlıklı kişilerin yerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu aldırıldığı ve böylece kişilerin emekli edildiği yönünde iddialar bulunuyordu. Bu çetenin çökertilmesi 2023 yılında gerçekleştirilen operasyonla sağlandı; Aydın ve Afyonkarahisar illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, söz konusu dönemde engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişiyi yeniden incelemeye aldı ve bu kişileri farklı hastanelerde yeniden muayeneye sevk etti. Yapılan kontrollerde, yüzde 40’ın altında engellilik oranı tespit edilen ve sahte evrakla emekli edildiği değerlendirilen yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkı iptal edildi.

İptal edilen kişilere bugüne kadar ödenen maaşların geri tahsili için süreç başlatıldı. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının genişletildiği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

