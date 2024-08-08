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Aydın'da Zeytinlik ve Ormanlık Alandaki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmaları sürüyor. Durum ile ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:52
Aydın'da Zeytinlik ve Ormanlık Alandaki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Aydın'da Yangınla Mücadele Sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda dün başlayan yangın, bölgede ciddi zarara yol açtı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının Başlangıcı ve Yayılması

Germencik ilçesindeki Gümüşköy mevkisinde zeytinlik alanda çıkan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Gece Boyunca hem kara hem de hava ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Zorlu Koşullar

Arazinin dağlık ve sarp yapısı, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Kara ekipleri, yangının yayıldığı bölgelerde iş makineleri yardımıyla yol açmak zorunda kaldı.

Tahliye ve Müdahale Süreci

Yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına kadar yayılmış durumda. Aydın-Söke kara yolunda bulunan bazı iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara bölgedeki ambulanslar tarafından müdahale edildi.

Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

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