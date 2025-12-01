Aydın Efeler'de 65 Yaşındaki İbrahim Yerlikaya Ev Bahçesinde Ölü Bulundu

Aydın Efeler'de 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya evinin bahçesinde ölü bulundu

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya'ya bir süredir ulaşılamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Yerlikaya'yı Umurlu Mahallesi 4096 Sokak üzerindeki evinin bahçesinde asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yerlikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına başlarken, olayla ilgili resmî soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

