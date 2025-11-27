Aydın Efeler'de Ev Yangını: Yaşlı Kadın Evsiz Kaldı

Olayın Ayrıntıları

Yangın, Cuma Mahallesi 218 Sokak üzerindeki müstakil evde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi N.K.'nin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev büyük çapta hasar alarak oturulamaz duruma geldi.