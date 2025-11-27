Aydın Efeler'de Ev Yangını: Yaşlı Kadın Evsiz Kaldı

Aydın Efeler'de çıkan yangında N.K.'nın evi büyük hasar aldı; yaşlı kadın evsiz kaldı, can kaybı olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:52
Olayın Ayrıntıları

Yangın, Cuma Mahallesi 218 Sokak üzerindeki müstakil evde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi N.K.'nin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev büyük çapta hasar alarak oturulamaz duruma geldi.

Yangın sırasında evde olmadığı öğrenilen N.K., yangın haberini alır almaz eve gelerek yakınlarıyla birlikte çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Olayda ölü veya yaralının olmaması

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

