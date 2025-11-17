Aydın Efeler’de Trafik Kazası: 72 Yaşındaki Sürücü Şoka Girip Hastaneye Kaldırıldı

Abide Kavşağı’nda çarpışma

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Abide Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 72 yaşındaki sürücü Şeref A. şoka girerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şeref A. (72) yönetimindeki 09 DL 586 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Evren E.'nin kullandığı 09 ASE 865 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanma olmadığı belirtilen taraflardan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı; ancak büyük korku yaşayan ve şoka giren Şeref A., polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA YAPIP ŞOKA GİREN YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI