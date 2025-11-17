Aydın Efeler’de Trafik Kazası: 72 Yaşındaki Sürücü Şoka Girip Hastaneye Kaldırıldı

Aydın Efeler Abide Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu şoka giren 72 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:38
Aydın Efeler’de Trafik Kazası: 72 Yaşındaki Sürücü Şoka Girip Hastaneye Kaldırıldı

Aydın Efeler’de Trafik Kazası: 72 Yaşındaki Sürücü Şoka Girip Hastaneye Kaldırıldı

Abide Kavşağı’nda çarpışma

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Abide Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 72 yaşındaki sürücü Şeref A. şoka girerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şeref A. (72) yönetimindeki 09 DL 586 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Evren E.'nin kullandığı 09 ASE 865 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanma olmadığı belirtilen taraflardan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı; ancak büyük korku yaşayan ve şoka giren Şeref A., polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA YAPIP ŞOKA GİREN YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

KAZA YAPIP ŞOKA GİREN YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

KAZA YAPIP ŞOKA GİREN YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
2
Sapanca'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Alev Topuna Döndü: 1’i Ağır, 2 Yaralı
3
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle Eğitim Hamlesi — Ahmet Çolakbayrakdar
4
Bel Ağrısına Karşı Uzmandan 10 Tavsiye — Uzm. Dr. Göksel Çelebi
5
Başiskele'de 'Gönül Bağı' Hane Ziyaretleri Yeniden Başladı
6
Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor
7
Menteşe'de Atık Geri Dönüşüm Tesisinde Çalışan Ömer Kaya Ölü Bulundu

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı