Aydın-Muğla Yolu'nda TIR Kazası: Yatağan Çakırlar'da Bir Sürücü Ağır Yaralı

Yatağan Çakırlar'da iki TIR'ın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı; Ayhan Gönden'in durumu ağır, Aydın-Muğla karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:44
Aydın-Muğla Yolu'nda TIR Kazası: Yatağan Çakırlar'da Bir Sürücü Ağır Yaralı

Aydın-Muğla Yolu'nda TIR Kazası: Yatağan Çakırlar'da Bir Sürücü Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Yatağan Çakırlar mevkiinde saat 16.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda iki TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazanın, 35 COY 574 plakalı TIR'ın yol kenarında arızadan dolayı bekleyen 43 ABL 380 plakalı yarı römorku başka bir TIR'a çarpması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kazada her iki TIR sürücüsü de yaralanırken, sürücülerden Ayhan Gönden'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ulaşım ve sürücü tepkisi

Kaza sonrası Aydın-Muğla karayolunda ulaşım durdu; bir süre sonra trafik tek şeritten verildi. Sürücüler, yaklaşık 3 saat boyunca yolun açılmasını beklediklerini belirterek cep telefonlarıyla çektikleri videolarla yetkililere tepki gösterdi.

