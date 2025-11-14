Ayvacık'ta Boş Arazide Bulunan Bebek Cesediyle İlgili 1 Tutuklama

Jandarma ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 12 gün önce boş bir arazide bulunan bebek cesediyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Erecek köyü Yayyeri mevkinde 2 Kasım tarihinde meydana geldi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen titiz çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir Türkmenistan uyruklu kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

