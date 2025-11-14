Ayvacık'ta Boş Arazide Bulunan Bebek Cesediyle İlgili 1 Tutuklama

Ayvacık'ta 2 Kasım'da boş arazide bulunan yeni doğmuş bebek cesediyle ilgili Türkmenistan uyruklu kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 21:47
Ayvacık'ta Boş Arazide Bulunan Bebek Cesediyle İlgili 1 Tutuklama

Ayvacık'ta Boş Arazide Bulunan Bebek Cesediyle İlgili 1 Tutuklama

Jandarma ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 12 gün önce boş bir arazide bulunan bebek cesediyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Erecek köyü Yayyeri mevkinde 2 Kasım tarihinde meydana geldi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen titiz çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir Türkmenistan uyruklu kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE 12 GÜN ÖNCE BOŞ ARAZİDE BULUNAN BEBEK CESEDİYLE İLGİLİ JANDARMANIN...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE 12 GÜN ÖNCE BOŞ ARAZİDE BULUNAN BEBEK CESEDİYLE İLGİLİ JANDARMANIN GÖZALTINA ALDIĞI TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KADIN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE 12 GÜN ÖNCE BOŞ ARAZİDE BULUNAN BEBEK CESEDİYLE İLGİLİ JANDARMANIN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis cezası
2
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
3
TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler
4
Elazığ'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
6
Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı
7
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı