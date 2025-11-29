Ayvacık'ta Tuzla Çayı Taştı — Çalışmalar Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah başlayan sağanaklar Tuzla Çayı'nın taşmasına neden oldu; tarım arazileri su altında, ekip çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:31
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, Tuzla Çayı'nın taşmasına yol açtı.

Yağış sonucu birçok tarım arazisi su altında kaldı ve bölgedeki üretim alanlarında zarar oluştu.

Çanakkale İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince bölgede müdahale ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer ve ekipler, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR SEBEBİYLE TUZLA ÇAYI TAŞTI. TARIM ARAZİLERİ VE BAZI BİNALARI DA SU ALTINDA KALIRKEN BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

