Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu

Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 105.3 kg yağış hayatı felç etti; yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, evlerin bodrumları su aldı ve elektrik arızaları yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:17
Yoğun yağışın etkileri ve ekiplerin müdahalesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan yağış, ilçede hayatı adeta felç etti. Meteorolojiye göre son 24 saat içerisinde metrekareye 105.3 kilogram yağış düştü.

Yağışın rüzgarla birlikte gelmesi nedeniyle yollar göle dönerken, ağaçlar devrildi ve bazı metruk binalar yıkıldı. Meteorolojinin "Çok kuvvetli yağış" uyarısı sonrasında Altınova Mahallesi’nde ekili araziler su altında kaldı, bazı dereler taştı ve birçok evin bodrum katları su baskınlarına uğradı.

Kasım ayı başından bu yana Ayvalık’a düşen toplam yağış miktarı metrekare başına 176.3 kilogram olarak kaydedildi. Son 24 saat süresince kesintisiz yağan yağmur nedeniyle Cennet Tepesi ile Ayvalık Devlet Hastanesi arasındaki yolda oluşan içi su dolu bir çukurda 5 aracın lastikleri patladı.

Sahilkent Mahallesi ile Cunda Adası’nın bazı bölgelerinde enerji nakil hatları ve trafolarda oluşan arızalar nedeniyle uzun süre elektrik enerjisi verilemedi.

Ayvalık Belediyesi, 500’ü aşkın personel ile 24 saat sahada çalışarak su baskınlarının önüne geçmeye çalıştı. Tıkanan rögarları açmaya çalışan ekipler yoğun yağış altında mücadele etti.

Ayvalık Belediyesi’nin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ve itfaiye ekipleri ile UEDAŞ ekipleri de aralıksız sahada görev yaparak ilçede meydana gelen olumsuzlukları asgari düzeye indirmeye çalıştı.

