Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı duyuruda, Erdoğan’dan yapılan davet çağrısına olumlu dönüş yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 18-19 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Yapılacak görüşme Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler her yönüyle masaya yatırılacak, işbirliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceği konusunda adımlar atılacak.