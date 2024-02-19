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Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Ülkesinde 7 Şubat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırılacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:41
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı duyuruda, Erdoğan’dan yapılan davet çağrısına olumlu dönüş yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 18-19 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Yapılacak görüşme Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler her yönüyle masaya yatırılacak, işbirliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceği konusunda adımlar atılacak.

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