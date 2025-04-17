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Azerbaycan, Ermenistan'dan Nahçıvan'a Serbest Geçiş Bekliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'dan Nahçıvan'a serbest geçişin sağlanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:20
Azerbaycan, Ermenistan'dan Nahçıvan'a Serbest Geçiş Bekliyor

Azerbaycan'dan Ermenistan'a Serbest Geçiş Talebi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın Nahçıvan'a serbest geçiş sağlamasını beklediklerini açıkladı. Bayramov, 2020'de bu geçiş için taahhütte bulunulduğunu hatırlatarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Serbest Geçişin Önemi

Bayramov, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşım sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "Vatandaşların ve yüklerin Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) serbestçe geçişi sağlanmalıdır" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu Görüşmeleri

Bayramov, 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin faydalı olduğunu belirtti. Bu görüşmede barış anlaşması için Azerbaycan'ın beklentilerini de dile getirdi.

Geçiş Konusunda Pratik Sonuç Yok

Bakan Bayramov, Ermenistan'ın yükümlülüklerini henüz yerine getirmediğini ifade ederek, "Ne yazık ki bu konuda henüz pratik bir sonuç elde edilemedi" ifadesini kullandı. Bayramov, sözlerine şöyle devam etti: "Azerbaycan, kendi topraklarında bu yolun inşası konusunda ilerleme kaydetti. Ancak bu ulaşım bağlantılarının kurulması özel bir yaklaşım gerektiriyor".

Ermenistan'dan Beklentiler

Bayramov, barış anlaşmasının imzalanabilmesi için Ermenistan'dan anayasada değişiklikler ve AGİT Minsk Grubunun feshi yönünde adım atmalarını beklediklerini söyledi. Ayrıca, serbest geçişin sağlanması için garantilerin verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Slovenya'dan Destek

Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının taslak metni üzerinde mutabakat sağlanmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Fajon, tarafları bir an önce barış anlaşmasını imzalamaya çağırdı ve "Güney Kafkasya barışı hak ediyor" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Azerbaycan'da temaslarda bulunan Slovenya...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Azerbaycan'da temaslarda bulunan Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon'la (solda) ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Azerbaycan'da temaslarda bulunan Slovenya...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Azerbaycan'da temaslarda bulunan Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon'la (solda) ortak basın toplantısında konuştu.

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