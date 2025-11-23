Aziziye İlkokulu'nu Sarsan Kaza: 2. Sınıf Öğrencisi Musab Kovan İzmit'te Hayatını Kaybetti

Düzce eğitim camiasında derin üzüntü

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde bulunan Aziziye İlkokulunun 2. sınıf öğrencisi Musab Kovan, ailesiyle birlikte ziyarete gittiği İzmit’te yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yakınlarını ziyarete giden Musab Kovan dengesini kaybederek bir binanın 2. katından düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük Musab’ın ölümü, başta eğitim camiası olmak üzere sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer yayımladığı mesajda, "Eğitim camiamızın başı sağ olsun. İlimiz Aziziye İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Musab Kovan’ı elim bir kaza sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

