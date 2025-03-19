Azmiyle Mutfağa Dönüş: Şef Ramazan Öztürk Engelli Arkadaşlarını İftarda Ağırladı

Engelli Şef Ramazan Öztürk'ün Yeniden Hayata Dönüşü

Üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan eski şef Ramazan Öztürk, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak evinde engelli arkadaşlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. Kebap ve yemek şefi olarak çalıştığı dönemden hemen sonra yaşadığı kazada omurilik felci geçiren Öztürk, bu dramatik olay sonrasında kendini yeniden bulmayı başardı.

Yeniden Mutfağa Dönüş

Hayatına yeniden yön veren Ramazan Öztürk, uzun süren psikolojik ve fiziksel tedavi sürecinin ardından Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile tanıştı. Derneğin desteğiyle yeniden hayata tutunan Öztürk, bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte iftar sofrasını kurdu. Engelli dostlarını evinde ağırlayan Öztürk, onlara kendi mutfağında lezzetli yemekler hazırladı.

Azim ve Destek