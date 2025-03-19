Azmiyle Mutfağa Dönüş: Şef Ramazan Öztürk Engelli Arkadaşlarını İftarda Ağırladı

Eski şef Ramazan Öztürk, geçirdiği kazanın ardından engelli arkadaşlarını evinde iftarda ağırlayarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:56
Azmiyle Mutfağa Dönüş: Şef Ramazan Öztürk Engelli Arkadaşlarını İftarda Ağırladı

Engelli Şef Ramazan Öztürk'ün Yeniden Hayata Dönüşü

Üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan eski şef Ramazan Öztürk, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak evinde engelli arkadaşlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. Kebap ve yemek şefi olarak çalıştığı dönemden hemen sonra yaşadığı kazada omurilik felci geçiren Öztürk, bu dramatik olay sonrasında kendini yeniden bulmayı başardı.

Yeniden Mutfağa Dönüş

Hayatına yeniden yön veren Ramazan Öztürk, uzun süren psikolojik ve fiziksel tedavi sürecinin ardından Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile tanıştı. Derneğin desteğiyle yeniden hayata tutunan Öztürk, bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte iftar sofrasını kurdu. Engelli dostlarını evinde ağırlayan Öztürk, onlara kendi mutfağında lezzetli yemekler hazırladı.

Azim ve Destek

İftar sofrasında bir araya gelen arkadaşları, Öztürk’ün azmi ve kararlılığında ilham bulduklarını vurguladı. Kazanın ardından özgüven kaybı yaşadığını belirten Öztürk, "Derneğe gittiğimde, benim gibi olan engelli arkadaşların gerçekten üretebildiğini görmek bana cesaret verdi. Şimdi yeniden yemek yapabiliyorum"

Arkadaşlarının Destekleri

Bu süreçte en büyük destekçilerinden biri olan Mehmet Kavun, "26 seneden beri engelli olarak yaşamaya çalışıyorum. Ramazan’ı tanıyoruz ve onun mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" ifadelerini kullandı. Başka bir engelli dostu Güven Kaya ise 24 yıllık edindiği deneyimle arkadaşına destek oldu ve şunları ekledi: "Ramazan’ın hayatında yeniden umut yeşermesi bizi çok mutlu etti".

Dernekten Destek ve Başarı Hikayesi

TOFD Genel Başkanı Fatih Sınav, derneğin 1998’den bu yana engellilerin hayata tutunması için mücadele ettiğini belirterek, "Bugün Ramazan Öztürk’ün hikayesini kutlamak için buradayız. Kendi evinde misafir ağırlamak, onun için büyük bir hayaldi"

Üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan eski şef...

Üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan eski şef Ramazan Öztürk (sol 2), zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak evinde engelli arkadaşlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

Üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan eski şef...

Üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan eski şef Ramazan Öztürk (sol 2), zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak evinde engelli arkadaşlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

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