Babaeski’de Sera ve Sarımsak Denetimi: Teknik İnceleme ve Kayıt

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri seralarda "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi" kayıt ve kontrol çalışmaları ile sarımsak alanlarında inceleme yaptı.