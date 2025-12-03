Babaeski’de Sera ve Sarımsak Denetimi: Teknik İnceleme ve Kayıt

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri seralarda "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi" kayıt ve kontrol çalışmaları ile sarımsak alanlarında inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:41
Babaeski’de Sera ve Sarımsak Denetimi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden saha incelemesi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sera ve sarımsak üretim alanlarında kapsamlı incelemelerde bulundu.

Sera üretim alanlarında görev yapan teknik ekipler, seralara yönelik "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi" resen kayıt çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca seralarda bitki gelişimi, üretim şartları ile hastalık ve zararlı kontrolleri yaparak üreticilere teknik bilgilendirmeler sağladı.

Görevliler, sarımsak yetiştiriciliği yapan çiftçilerin üretim alanlarında da incelemelerde bulunarak üreticilere teknik bilgiler verdi.

