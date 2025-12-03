Babaeski’de Sera ve Sarımsak Denetimi: Teknik İnceleme ve Kayıt

Babaeski’de Sera ve Sarımsak Denetimi
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden saha incelemesi
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sera ve sarımsak üretim alanlarında kapsamlı incelemelerde bulundu.
Sera üretim alanlarında görev yapan teknik ekipler, seralara yönelik "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi" resen kayıt çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca seralarda bitki gelişimi, üretim şartları ile hastalık ve zararlı kontrolleri yaparak üreticilere teknik bilgilendirmeler sağladı.
Görevliler, sarımsak yetiştiriciliği yapan çiftçilerin üretim alanlarında da incelemelerde bulunarak üreticilere teknik bilgiler verdi.
