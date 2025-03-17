Baerbock: Avrupalılar Suriye Halkının Yanında

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupalıların Suriye halkının ve özgür Suriye’nin yanında olduğunu duyurdu. Baerbock, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, toplantının önemli gündem maddelerinden birinin Suriye olacağını ifade etti.

“Avrupalılar olarak Suriye halkının ve özgür Suriye'nin yanındayız,” diyen Baerbock, Suriye için Birleşmiş Milletler ve belirli kuruluşlar aracılığıyla 300 milyon avro veri sağlayacakları bilgisini paylaştı. Suriye’de barışçıl bir geleceğin ancak kapsayıcı siyasi süreçle mümkün olabileceğini vurguladı.

Baerbock, “Yüzlerce sivile karşı işlenen korkunç suçların, geçiş hükümeti tarafından kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerekmektedir,” dedi. Bunun yanı sıra, geçiş hükümetinin güvenlik aygıtındaki çeşitli aktörler üzerinde kontrol sahibi olması gerektiğini de belirtti. Kürtlerin devlet ve güvenlik yapılarına entegrasyonunun, birleşik Suriye için son derece önemli bir adım olduğunu kaydetti.

“Ancak kapsayıcı siyasi süreç, uzun vadeli barış ve güvenliği, dolayısıyla da istikrarı sağlayabilir,” ifadesini kullanan Baerbock, Suriye’deki anayasa bildirgesinin geçiş dönemindeki yasal boşluğu doldurmasının önemine de değindi. “Başkan, kendisine verilen bu çok güçlü rolü, Suriye'deki tüm insanlar için sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde kullanmalıdır,” şeklinde konuştu.

Bunun bir tarihi fırsat olduğunu ve büyük bir görev taşıdığını belirten Baerbock, ayrıca güçlü ve egemen Ukrayna hedeflerine vurgu yaptı. Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için askeri destek sağlama hususunda AB devlet ve hükümet başkanlarının hızlı kararlar almasının önemine değindi. Avrupa’nın güvenliğine yapılacak yatırımların, Ukrayna ve transatlantik güvenliği ile ilişkilerine önemli katkılar sunacağını ifade etti.