Bağcılar'da Gecekondu Yangını: Anne ile 4 Çocuğu Dumandan Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Bağcılar'da tek katlı gecekonduda çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı; gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:34
Olay ve müdahale

İstanbul Bağcılar'da saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2007 Sokak'taki tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evde yaşayan anne ve 4 çocuğu yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başlamış olup kısa sürede büyüyerek tüm gecekonduyu sardı.

Müdahale ve sonuç

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yapılan açıklamalara göre, tedavileri sürüyor ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi. Alevlerin evi sardığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

