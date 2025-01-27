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Bağcılar'da Hafriyat Kamyonu Çarpması: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da, hafriyat kamyonunun çarptığı 65 yaşındaki Kenan Çal olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:21
Bağcılar'da Hafriyat Kamyonu Çarpması: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da Trajik Kaza: Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Bağcılar'da, 65 yaşındaki Kenan Çal bir pastaneden çıktıktan hemen sonra trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kenan Çal, caddeden karşıya geçmeye çalıştığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından yönetilen 34 KNH 755 plakalı hafriyat kamyonu ona çarptı. Çal, çarpmanın etkisiyle aracın altında kaldı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası, Çal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bağcılar'da, hafriyat kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bağcılar'da, hafriyat kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bağcılar'da, hafriyat kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bağcılar'da, hafriyat kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

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