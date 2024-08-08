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Bağcılar'da Millet Bahçesi ve Kentsel Dönüşüm Töreni Gerçekleştirildi

Bağcılar, yeni Millet Bahçesi'nin açılışı ile kentsel dönüşüm projelerine adım attı. Törende önemli konuşmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:40
Bağcılar'da Millet Bahçesi ve Kentsel Dönüşüm Töreni Gerçekleştirildi

Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni

Bağcılar'da, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hayata geçirilen Millet Bahçesi'nin açılışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tören Katılımcıları ve Konuşmalar

Programda, Bakan Kurum'un yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TOKİ Başkanı Levent Sungur ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. Törende Kandemir, hizmet yarışının motivasyonunu artırma hedefinde olduklarını ifade etti.

Kandemir'in Açıklamaları

Kandemir, şöyle konuştu: "Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adaletin sesini yükselterek hizmet yarışında bayrağı taşımaya devam ediyoruz. Bu toprakların sorumluluğunun bilincindeyiz."

Vali Gül ve TOKİ Başkanı Sungur'un Görüşleri

İstanbul Valisi Davut Gül, kentsel dönüşümdeki sorunların çözüleceğine inandığını belirtirken, TOKİ Başkanı Levent Sungur ise İstanbul'un sosyal konut projeleri ve millet bahçeleri ile yarınlara taşınma sürecini vurguladı.

Bağcılar Belediye Başkanı'ndan Vaatler

Abdullah Özdemir, Bağcılar'daki yeşil alan miktarını %20 artıracaklarını ve ilerleyen süreçte %50 daha ileri bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, yıl sonunda 12 sosyal tesisin açılışını yapacaklarını duyurdu.

Bu tören, yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusunda atılan önemli bir adım olarak kaydedildi.

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