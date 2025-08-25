DOLAR
Bağcılar'da Okul Bahçelerine Geleneksel Oyun Alanları Kuruldu

Bağcılar Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi Anafartalar İlkokulu başta olmak üzere yaklaşık 120 okulda seksek, mendil kapmaca, yakantop ve üçtaş alanları oluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:39
Anafartalar İlkokulu'nda başlayan uygulama ilçedeki yaklaşık 120 okula yayılıyor

Bağcılar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul bahçelerinde öğrenciler için seksek, mendil kapmaca, yakantop ve üçtaş gibi geleneksel oyun alanları oluşturdu.

Sabah saatlerinde Anafartalar İlkokulu'na gelen belediye ekipleri, çalışmalarına önce bahçeyi tankerden sıkılan suyla temizleyip bakım yaparak başladı. Ardından, öğrencilerin keyifli zaman geçirmesi hedefiyle oyun alanları çizildi ve boyandı.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Teknik Ekip Şefi Emrah Ekmekçi, AA muhabirine ilçede bulunan yaklaşık 120 okulta temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Ekmekçi, bahçeleri daha temiz hale getirdiklerini belirterek, "Temizlik işlerinin ardından geleneksel oyun ve sportif faaliyetlerden oluşan çizim ve boyama çalışmaları yapıyoruz. Bununla da özellikle ilkokula yeni başlayan öğrencilerimizin daha çabuk adapte olmasını sağlıyoruz." dedi.

Ekmekçi, okul yönetimlerinin talepleri doğrultusunda iç mekan boyalarının da belediye tarafından tedarik edildiğini belirterek, Bağcılar Belediyesi olarak eğitimi tam desteklediklerini vurguladı.

Hazırlanan oyun alanları ile öğrencilerin geçmişten bugüne aktarılan oyunları tanıma ve arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirme fırsatı bulması amaçlanıyor.

