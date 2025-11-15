Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK temsilcileriyle buluştu

Diyarbakır'da istişare ve saha çalışmaları vurgusu

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vakıf yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi oluru ile Bağlar İlçe Başkanlığı görevine atanan Avcıkıran, toplantıda temsilci ve yöneticilerle kapsamlı istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Avcıkıran, üstlendiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Saha çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, güçlü bir gönül bağı kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Avcıkıran, "Saha çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızla sık sık görüşmelerimiz olacak. Onları dinleyip istişarelerde bulunacağız. Davamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz" dedi.

Toplantı, ilçe başkanlığının yerel paydaşlarla yakın iletişim ve ortak çalışma kararlılığını ortaya koydu.

