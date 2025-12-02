Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir Metruk Binaları Yerinde İnceledi

Kaymakam Necdet Özdemir, muhtarlarla orta hasarlı ve metruk binaları yerinde inceleyip yıkım sürecinin hızlandırılması ve vatandaş güvenliğini hedefledi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:52
Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir Metruk Binaları Yerinde İnceledi

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir Metruk Binaları Yerinde İnceledi

İnceleme ve değerlendirme

Diyarbakır Bağlar İlçe Kaymakamı Necdet Özdemir, ilçede güvenlik riski taşıyan orta hasarlı ve metruk binalarla ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Özdemir, belirlenen yapıları muhtarlarla birlikte gezerek durumu yerinde inceledi. Ziyarette, riskli yapıların tespiti ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Hedefler ve yapılacak çalışmalar

İncelemede öncelik, yıkım sürecinin hızlandırılması, tehlike oluşturan yapıların kısa sürede kaldırılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması olarak belirlendi. Muhtarlarla koordinasyonun güçlendirilmesi ve çalışmaların titizlikle sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Saha ziyareti ve mahalleyle iletişim

Muradiye Mahallesi'nde Dilek Demir ile bir süre mahalleliyle sohbet eden Kaymakam Özdemir, vatandaşların beklentilerini dinledikten sonra alandan ayrıldı.

