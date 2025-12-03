Bağlar Kaymakamı Özdemir 3 Aralık'ta Miniklere Oyuncak Dağıttı

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde aileleri ziyaret edip nakdi yardım yaptı ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:54
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret ve destek

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Kaymakamı Necdet Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçedeki aileleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Özdemir, ailelerin isteklerini dinleyip çözüm için not aldı ve talepleriyle ilgili notlar tuttu.

Özdemir, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Kaymakam Özdemir ayrıca çocuklarla sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.

