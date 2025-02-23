Bahçeli'den AK Parti'ye Özel Çiçek Aranjmanı

Bahçeli, AK Parti'nin Kongresi için özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Aranjmanda 1071 gül ve 1453 karanfil dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:57
Bahçeli'den AK Parti'ye Özel Çiçek Aranjmanı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anlamlı Jest

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne özel olarak hazırlanan çiçek aranjmanı gönderdi. Bu anlamlı hediye, milli birlik ve kardeşliği simgeliyor.

Özel Aranjmanın Detayları

Çiçek aranjmanında yer alan 1071 adet gül, Malazgirt Zaferi'ni; 1453 adet karanfil, İstanbul'un Fethi'ni sembolize ederken; Türk bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ise AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Bahçeli'nin isminin yer aldığı aranjmanın fotoğrafları da paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bu anlamlı armağan, Sayın Genel Başkanımızın güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir.”

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