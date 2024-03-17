Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, daha çok yolumuz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimi kendisi için final seçimler olduğunu belirtmesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek açıklaması geldi.

Bahçeli, Erdoğan'a seslenerek ''Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın yanındayız'' diye seslendi. Devlet Bahçeli kendi partisinin Ankara'daki kurultayında yaptığı açıklamada Cumhur ittifakının 31 Mart seçimlerine hazır olduğunu belirtti.

Bahçeli açık açık Erdoğan'a olan desteğini ifade ederek ''Türkiye yüzyılına beraber yürüyeceğiz, sizi yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak görüyoruz'' dedi.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Kurultay sırasında konuşma yapan Bahçeli CHP'ye de eleştirilerde bulundu. CHP'ye metruk Tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmış olarak yorumlarken PKK ile Kent ittifakı maskesi altında organik olarak bir bağ kurduğunu belirterek sandıkta Bunun bedelini ödeyeceklerini sözlerine ekledi