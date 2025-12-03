Bahçelievler'de Engelleri Aşan Dayanışma: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Bahçelievler Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kongre Merkezi'nde düzenlediği programla engelli bireylerle buluştu; projeler, Sempati Cafe ve hizmetler tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:59
Bahçelievler'de Engelleri Aşan Dayanışma: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Bahçelievler Belediyesi, 3 Aralık'ta engelli bireylerle buluştu

Bahçelievler Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir program düzenleyerek engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlik, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Başkan Bahadır: "Engellilik yalnızca düşüncede vardır"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı: "Tüm özel gereksinim duyan engelli arkadaşlarımın Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Yarınlarının bugünden daha güzel, daha sağlıklı, daha mutlu olmasını diliyorum. Engellilik yalnızca düşüncede vardır. Belediyemizde özel bir ekibimiz var, engelli vatandaşlarımıza her konuda yardımcı oluyorlar. Saçlarını kesiyor, gerektiğinde evlerinde bakım hizmeti veriyor, hatta tırnak bakımına kadar destek sağlıyorlar".

Müzik ve teşekkürler

Programa katılan ünlü besteci Yücel Arzen bir müzik dinletisi sunarak salondaki engelli bireylere ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Arzen, eserleriyle programa katkı sundu ve engelli bireylere yönelik çalışmalarından dolayı Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür etti.

Devam eden projeler ve merkezler

Belediye, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla projelerini sürdürüyor. İlçede hizmet veren Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlar ile ailelerinin birlikte vakit geçirebileceği modern ve sosyal bir ortam sunarak yoğun ilgi görüyor.

Sempati Cafe: İstihdam ve farkındalık modeli

Belediyenin dikkat çeken projelerinden biri olan Sempati Cafe, down sendromlu bireylerin çalışma hayatına katılmasına imkân tanıyor. Bu model hem sosyalleşmeye katkı sağlıyor hem de ailelere ekonomik destek sunuyor ve toplumda farkındalık oluşturuyor.

Görme Engelliler Kütüphanesi ile erişim artıyor

Engelli bireylerin kültürel hayata erişimini güçlendirmeyi hedefleyen Görme Engelliler Kütüphanesi, görme engelli vatandaşların bilgiye ulaşımını kolaylaştırarak sosyal ve kültürel alanda daha aktif olmalarını destekliyor.

Teknik destek, eğitimler ve psikolojik hizmetler

Belediye ayrıca asansörlü engelli araç hizmeti ve tekerlekli sandalye tamir hizmeti sağlayarak teknik sorunları çözüyor. Engelli bireylere satranç, halk oyunları, ritim, takı atölyesi, resim ve tiyatro gibi alanlarda eğitimler veriliyor; engelli annelerine ise psikolojik destek hizmeti sunuluyor.

Programa katılanlar

Etkinliğe; 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

Bahçelievler Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha aktif ve bağımsız yer alabilmesi için destek ve projelerini sürdürmeye devam ediyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLEYEREK...

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLEYEREK ENGELLİ BİREYLERLE BİR ARAYA GELDİ.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLEYEREK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Ankara'da Engellilere Anlamlı Hediye: 8 Akülü Sandalye

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?