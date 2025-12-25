Bakan Bak: 'Savunma sanayisinde her alanda yatırım yapan bir Türkiye var' — Gaziantep 104. Yılı

Bakan Osman Aşkın Bak: "Savunma sanayisinde her alanda yatırım yapan bir Türkiye var"

Gaziantep'in 104. kurtuluş yıldönümü töreninde mesajlar: Tarih, savunma ve spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep’in kurtuluşunun 104. yılı kutlama programında konuştu. Bakan Bak, törende hem şehrin tarihine vurgu yaptı hem de Türkiye'nin savunma sanayisindeki kazanımlarını ve gençlere yönelik mesajlarını paylaştı.

Bakan Bak, "Bizim için en önemli husus, destansı mücadelemizi unutmamaktır. Gençlerimize verdiğimiz en büyük tavsiyelerden biri de budur" diyerek, Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki fedakârlıkları hatırlattı. "Bu millet, tarih boyunca büyük ve destansı bir mücadele vermiş; bu mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonuna da atıfta bulunan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemiz; yatırımlara, üretmeye ve çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir" dedi. Bugünkü törenin bir spor tesisinin açılışı vesilesiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Bak, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesini anlatan hologram gösterisini izlediğini ve bu çalışmadan etkilendiğini söyleyerek, "Bu destansı mücadeleyi anlatmak zorundayız. 14 yaşında şehit düşen Şehit Kamil’i, Şahin Bey’i, Karayılan’ı, Tüfekçi Yusuf’u burada öğreniyoruz. Bunlar bu toprakların destansı kahramanlarıdır" diye konuştu.

Bakan, uluslararası konularda Türkiye'nin duruşunu da hatırlatarak, "Bir milletin ne kadar güçlü olduğunu gösterebilmek için güçlü olmak gerekir. Bugün ifade edildiği gibi, savunma sanayisinde kendi İHA ve SİHA’sını üreten, dünyada sayılı ülkelerden biri olan güçlü bir Türkiye vardır. Kendi TCG Anadolu gemisini, KAAN'ı, uçağını, füzesini üreten; savunma sanayisinde her alanda yatırım yapan bir Türkiye vardır" dedi ve Gaziantep’in gücünün birlik, beraberlik ve çalışkanlıktan kaynaklandığını vurguladı.

Sporda yatırımlar, Gazi Turnuvası ve hedefler

Bakan Bak, Gaziantep’in spor alanındaki yatırımlarına değinerek, Kamil Hoca anısına açılan tesisin önemine işaret etti. "Gaziantep aynı zamanda vefasını da gösteren bir şehir" diyen Bak, Kamil Hoca’nın gençlerin gelişimi için spora verdiği önemi hatırlattı ve tesisin hayırlı olmasını diledi.

Programda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'ın da bulunduğunu belirten Bak, şehirdeki belediyelerin spora yaptıkları yatırımları övdü: "Büyükşehir Belediyemiz, Şahinbey Belediyemiz, Şehitkamil Belediyemiz spora ciddi yatırımlar yapıyor. Gaziantep, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor."

Bakan, düzenlenen 4. Gazi Turnuvası'nın gençler için önemine dikkat çekti ve 2025 yılındaki milli başarıları hatırlattı: "Basketbolda ‘12 Dev Adam’ Avrupa ikincisi oldu. Filenin Sultanları dünya ikinciliğini elde etti." Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolundaki Romanya ve Slovakya maçlarına değinerek, "Önümüzdeki virajları da başarıyla geçecek ve Dünya Kupası’na katılacağız" dedi.

Yerel yöneticilerden mesajlar

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 104 yıl önce vatan uğruna can veren şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Gaziantep için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de şehitleri rahmetle andıklarını ve gazilere uzun ömür dilediklerini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, şehrin önünde "Gazi" ünvanından başka hiçbir şeyin duramayacağını belirterek, Gaziantep için her zaman çalışacağını söyledi.

Program; tarihe saygı, savunma sanayisinde kazanımlar ve gençlere yönelik spor yatırımlarının öneminin tekrarlandığı mesajlarla son buldu.

