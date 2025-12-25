Aydın Açık Cezaevi'nde Tahliye: 11’inci Yargı Paketi ile Yaklaşık 300 Hükümlü

Aydın Açık Cezaevi'nde tahliyeler başladı

Tahliye süreci ve ailelerin tepkileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilip yasalaşan 11’inci Yargı Paketi ile Aydın Açık Cezaevinde yaklaşık 300 hükümlünün tahliye işlemleri başladı. Yasanın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından tahliyeler hızla uygulanmaya kondu.

Tahliye işlemleri tamamlanan ve cezaevinden çıkanlar, uzun süre hasret kaldıkları yakınlarıyla kucaklaştı. Cezaevi önünde sevinç ve heyecan hakim olurken, bazı ailelerin bekleyişi devam ediyor.

Aliye Sarıçiçek eşinin tahliyesini beklerken duygularını şöyle dile getirdi: "Benim eşim trafik cezasından dolayı içeride. 3 aydan beri cezaevinde. Gerçekten mezardan önceki son durak burası. Görüş günleri olsa da eşim aylardır evde değil, yokluğu zor geldi. Allah kimseyi buralara düşürmesin"

Ramazan Eren Sarıçiçek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Bu kararı çıkartan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese sevgi ve saygılarımı sunarak teşekkür ediyorum. Rabbim kimseyi ayrılıkla sınamasın, dertsiz derman vermesin. Babamın bugün çıkacak olmasından dolayı çok mutluyum. Heyecanla bekliyoruz, Allah bir daha buraları kimselere göstermesin" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilenlerden Gökhan Uyar da duygularını, "Aile ve kurulu düzenim bozuldu. Bundan sonra her şeyi inşallah yeniden toparlamaya çalışacağız. Herkes için hayırlısı olsun" sözleriyle paylaştı.

Emrah Aktaş ise dışarıda kendilerini yeni bir hayatın beklediğini belirterek, "Çok şükür bugünlere kavuştuk. Allah herkese hakkında hayırlısını versin. Allah geride kalanların ailelerine sabır versin. Ailelerine kavuşanlar için de hayırlısı olsun" dedi.

Tahliyelerle birlikte cezaevi önündeki bekleyiş sürerken, serbest kalanların yakınları sevinç ve umut içinde yeni bir başlangıç bekliyor.

