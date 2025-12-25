DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Aydın Açık Cezaevi'nde Tahliye: 11’inci Yargı Paketi ile Yaklaşık 300 Hükümlü

11’inci Yargı Paketiyle Aydın Açık Cezaevi’nde yaklaşık 300 hükümlünün tahliyesi başladı; aileler cezaevi önünde sevinç ve bekleyiş içinde.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:41
Aydın Açık Cezaevi'nde Tahliye: 11’inci Yargı Paketi ile Yaklaşık 300 Hükümlü

Aydın Açık Cezaevi'nde tahliyeler başladı

Tahliye süreci ve ailelerin tepkileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilip yasalaşan 11’inci Yargı Paketi ile Aydın Açık Cezaevinde yaklaşık 300 hükümlünün tahliye işlemleri başladı. Yasanın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından tahliyeler hızla uygulanmaya kondu.

Tahliye işlemleri tamamlanan ve cezaevinden çıkanlar, uzun süre hasret kaldıkları yakınlarıyla kucaklaştı. Cezaevi önünde sevinç ve heyecan hakim olurken, bazı ailelerin bekleyişi devam ediyor.

Aliye Sarıçiçek eşinin tahliyesini beklerken duygularını şöyle dile getirdi: "Benim eşim trafik cezasından dolayı içeride. 3 aydan beri cezaevinde. Gerçekten mezardan önceki son durak burası. Görüş günleri olsa da eşim aylardır evde değil, yokluğu zor geldi. Allah kimseyi buralara düşürmesin"

Ramazan Eren Sarıçiçek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Bu kararı çıkartan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese sevgi ve saygılarımı sunarak teşekkür ediyorum. Rabbim kimseyi ayrılıkla sınamasın, dertsiz derman vermesin. Babamın bugün çıkacak olmasından dolayı çok mutluyum. Heyecanla bekliyoruz, Allah bir daha buraları kimselere göstermesin" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilenlerden Gökhan Uyar da duygularını, "Aile ve kurulu düzenim bozuldu. Bundan sonra her şeyi inşallah yeniden toparlamaya çalışacağız. Herkes için hayırlısı olsun" sözleriyle paylaştı.

Emrah Aktaş ise dışarıda kendilerini yeni bir hayatın beklediğini belirterek, "Çok şükür bugünlere kavuştuk. Allah herkese hakkında hayırlısını versin. Allah geride kalanların ailelerine sabır versin. Ailelerine kavuşanlar için de hayırlısı olsun" dedi.

Tahliyelerle birlikte cezaevi önündeki bekleyiş sürerken, serbest kalanların yakınları sevinç ve umut içinde yeni bir başlangıç bekliyor.

AYDIN'DA YAKLAŞIK 300 HÜKÜMLÜNÜN TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLADI

AYDIN'DA YAKLAŞIK 300 HÜKÜMLÜNÜN TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLADI

AYDIN'DA YAKLAŞIK 300 HÜKÜMLÜNÜN TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Açık Cezaevi'nde Tahliye: 11’inci Yargı Paketi ile Yaklaşık 300 Hükümlü
2
Mudurnu'da Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı
3
Mirasımız Kudüs'ün 'Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu': Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve çarpıcı veriler
4
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
5
Bozbey'den Antakya Ulu Cami Çağrısı: Sözleşme Feshi Tepki Çekti
6
İncirliova'da Zabıta ve Tarım Ekiplerinden Yeni Yıl Denetimi
7
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KYK Yurdu'nda Regaip Kandili Programı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika