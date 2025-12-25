DOLAR
Elazığ'da Regaip Kandili'nde Camiler Doldu

Elazığ'da Regaip Kandili nedeniyle camiler doldu; İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve mevlit programları düzenlendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:10
Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili nedeniyle Elazığ'da vatandaşlar camilere akın etti.

Kandil programında neler yapıldı?

İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programları düzenlendi. Programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve ilahiler seslendirildi.

Vatandaşlar okunan dualara icabet etti; kent genelindeki camilerde mevlit okutulurken, gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verildi.

Program, duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazı ile sona erdi.

VATANDAŞLAR İZZETPAŞA CAMİSİ'NE AKIN ETTİ

