Elazığ'da Regaip Kandili'nde Camiler Doldu

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili nedeniyle Elazığ'da vatandaşlar camilere akın etti.

Kandil programında neler yapıldı?

İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programları düzenlendi. Programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve ilahiler seslendirildi.

Vatandaşlar okunan dualara icabet etti; kent genelindeki camilerde mevlit okutulurken, gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verildi.

Program, duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazı ile sona erdi.

VATANDAŞLAR İZZETPAŞA CAMİSİ'NE AKIN ETTİ