Bozbey'den Antakya Ulu Cami Çağrısı: Sözleşme Feshi Tepki Çekti

CHP'li yöneticiler Vakıflar Genel Müdürlüğü kararını eleştirdi, Bursa Büyükşehir proje tamamlanacağını söylüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısında Antakya Ulu Camiinin restorasyon ve rekonstrüksiyon sözleşmesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tek taraflı feshedilmesine tepki gösterdi.

Gökan Zeybek, 6 Şubat 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş merkezli depremde Antakya Ulu Camii'nin ağır hasar aldığını hatırlatarak, 2023 yılında yapılan anlaşmayla caminin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmesinin karara bağlandığını aktardı. Zeybek, rolöve, restorasyon ve konstrüksiyon projelerinin tamamlanmasının ardından imalatların başladığını vurguladı.

Zeybek, sürece ilişkin kronolojiyi şu şekilde özetledi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 7 Ekim 2024'te imalatların başlaması için projelerin onaylanması gerektiğini açıklamış, 9 Ekim 2024'te projeler onaylanmış; Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimi rekonstrüksiyon inşaatına başlamıştır. Ancak Koruma Kurulları'nın 20 ay boyunca projeyi onaylamadığı, 12 ay sonra inşaatın yeterince ilerlemediği gerekçesiyle sözleşmenin 13. maddeye dayanılarak tek taraflı feshedildiği belirtildi.

Projeye ilişkin onay tarihleri arasında 12 Aralık 2023 (yıkım rölövesi), 14 Mart 2024 (kalıntı rölövesi), 20 Haziran 2024 (restitüsyon), 9 Ekim 2024 (rekonstrüksiyon ve güçlendirme) ve 22 Ekim 2025 (minare projesi) olduğuna dikkat çeken Zeybek, ihaleyi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığını, müteahhit seçim ve rakamların belediye dışı süreçlerle ilişkilendirilmediğini ifade etti.

Zeybek, maliyet bilgilerini paylaşarak toplam keşif bedelinin 97 milyon TL olduğunu, bunun 86 milyon 317 bin TL'sinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiğini söyledi. Ayrıca, keşif incelemesine göre inşaatın yüzde 60'ının tamamlandığını ve çalışmanın Haziran 2026'da bitirileceğinin planlandığını aktardı.

Zeybek, Bakanlık tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 23 Aralık tarihinde gönderilen yazıda alandaki fiziki gerçekleşme oranı gerekçe gösterilerek inşaatın yapılamayacağı veya zamanında teslim edilemeyeceği iddiasıyla sözleşmenin feshedildiğinin bildirildiğini vurguladı. Zeybek, çalışmanın son halini fotoğraflarla paylaştığını, Cumhurbaşkanı'nın Hatay ziyaretine ve konut teslimlerine iki gün kala gelen bu yazının anlaşılamaz olduğunu söyledi.

Toplantıda söz alan Mustafa Bozbey, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yazısını doğru bulmadıklarını belirterek, göreve geldikleri günden beri Antakya Ulu Cami'yi ayağa kaldırma konusunda hassasiyet gösterdiklerini ve projenin yaklaşık yüzde 60'ının tamamlandığını ifade etti. Bozbey, taban çalışmalarının zaman aldığı, üst yapının daha hızlı ilerlediği bir aşamaya gelindiğini ve tam kolay kısma gelindiği sırada sözleşmenin feshedildiğinin bildirildiğini söyledi.

Bozbey, projeyi bitirmekle ilgili sorumluluğu üstlenmeye devam ettiklerini, ilave kaynak ayırdıklarını ve projenin teslim tarihinin Haziran 2026 olduğunu bir kez daha vurguladı. Başkan Bozbey ayrıca, "Bir an önce bu hatalı karardan dönülmesini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Antakya Ulu Cami’yi ayağa kaldırıp süresinde teslim edecek bilgi birikimimiz de ekonomik gücümüz de var" şeklinde konuştu.

Toplantıda hem Zeybek hem de Bozbey, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve ilgili tüm yetkililere çağrıda bulunarak karardan dönülmesini, saha ekiplerinin çekilmeden çalışmanın aynı hızla sürdürülmesini talep etti. Her iki isim de projenin tamamlanması ve ibadete açılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

