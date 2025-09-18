Bakan Bak: Terörsüz Türkiye'de Sporun Rolü Çok Önemli — Muş'ta Gençlik Buluşması

Bakan Bak: Terörsüz Türkiye'de Sporun Rolü Çok Önemli

Gençlik Buluşması'nda mesajlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muş'ta Sultan Alparslan Parkı Kitap Kafe bahçesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında konuştu. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın 'en büyük projem' dediği, sahip çıktığı ve takip ettiği Terörsüz Türkiye projesi çok çok önemli. Burada sporun çok önemli rolü var. Sporu çok etkin bir şekilde kullanmalıyız. Sporla birlikte kaynaşmalıyız." ifadeleriyle projenin önemine dikkat çekti.

Milli takımların başarıları ve spor yatırımları

Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasında grubundaki tüm maçları kazanarak finale kaldığını hatırlattı. Son iki dakikaya önde girdikleri final serisinde kaybetmelerine rağmen sporcuların büyük gurur yaşattığını vurguladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonasında Kanada, ABD ve Japonya'yı yenerek finale çıktığını, final maçını 3-2 kaybettiklerini ancak bu başarılarla gurur duyduklarını belirtti. Ayrıca erkek takımının Filipinler'de grubunda üçte üç yaparak çıktığını ve dünya kategorisinde en genç takım olduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve spor alanına yapılan yatırımlar sayesinde modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, halı sahalar ve tenis kortları gibi birçok tesisin hayata geçtiğini aktardı.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü

Bakan Bak, sporu bir yaşam tarzı olarak gördüğünü belirterek, "Ben de futbol hakemliği yapmış birisiyim. Antrenörlük, yöneticilik, federasyon başkanlığı yapmış birisiyim. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış, sporu bir yaşam tarzı olarak gören bir kişi olarak gençlerle bir arada olmak bizlere gurur veriyor." dedi.

Gençlerin spor yapmasının hem sağlık hem de toplumsal açıdan önemine vurgu yapan Bak, iki yıl öncesine kadar evinde oturan gençlerin sporla hayata katılımının, ailelerini mutlu etmesinin, yeni arkadaşlıklar kurmasının önemini anlattı. "Sporun iyileştirici gücü, heyecanı, coşkusu. Daha çok şey yapacağız, daha çok yatırımlar yapacağız. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve vizyonu var." sözlerini kullandı.

Hazırlıklar, projeler ve destekler

Bakan Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını hatırlatarak hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Ayrıca TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da "yaklaşık 1 milyonun üzerinde insanın katılımı bekleniyor" bilgisine değindi.

Gençlere yönelik mali destekleri de paylaşan Bak, "600 bin kişiye burs, 900 bin kişiye de kredi veriyoruz" ifadelerini kullanarak yurt ve beslenme desteğine ilişkin rakamları aktardı. Bakan, gençlik merkezlerinde verilen müzik, dil, resim eğitimleri ile Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında "Türkiye'de yaklaşık 12 milyon gencimiz, vatandaşımız ve sporcumuz yüzme öğrendi" bilgisini yeniden vurguladı.

Muş özelinde açıklamalar

Muşspor'un 2. lige çıkmasını kutlayan Bakan Bak, Muşluların stadyum taleplerinin yerine getirileceğini söyledi. Sporu bağımlılıkla mücadelede güçlü bir araç olarak nitelendiren Bak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

Vali ve program detayları

Muş Valisi Avni Çakır da konuşmasında "Ortak önceliğimiz gençlerimiz. Muş okul sporlarındaki lisanslı spor artışlarında ilk sırada yer alıyor. İki yıl öncesine kadar sonlarda yer alıyorduk. Gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyerek bölgedeki spor hareketliliğini aktardı.

Programda Bakan Bak, gençlerin sorularını yanıtladı, seslendirilen şarkıları dinledi ve katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Etkinliğe AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ve sporcular katıldı.